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Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Житель Татарстана ходил по парку и пинал женщин ногами из ненависти ко всему женскому полу. Одна из пострадавших женщин беременна. Видео с камер видеонаблюдения в парке публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как высокий мужчина нападает на женщин в парке и бьет их сзади. Некоторые из них падали на землю, после чего мужчина «добивал» их на глазах у детей. Одну из женщин ему пришлось догонять, чтобы напасть.
По информации издания, пострадали пять женщин. Нападавшего задержали.
«Бить бабу по ***** [лицу]» призывали в прошлом году члены сообщества «Мужское государство» во «ВКонтакте».
Авторы этих мемов получили до четырех лет колонии общего режима по статье об экстремизме. В июле 2020 года социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Мужское государство» и другие ресурсы главы движения Владислава Позднякова, который продвигает идеи национализма и женоненавистничества, «за призывы к насильственным действиям».
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Происшествия , Видео , ФСИН , Республика Татарстан
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