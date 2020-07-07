Россиянин выжил после падения с девятого этажа

Полиция во Владивостоке проводит проверку после падения мужчины из окна девятого этажа жилого дома, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

"По факту падения мужчины из окна жилого дома во Владивостоке проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома, расположенного на улице Некрасовской. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции", — сказала Сырова.

Она добавила, что пострадавший — 36-летний уроженец Черниговского района Приморья — госпитализирован в больницу. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила собеседница агентства.