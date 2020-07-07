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Делом о госизмене Сафронова занимается следователь по шпионскому делу Цуркан 

Газета.Ru 46 минут назад
Назван следователь по делу Сафронова
Фото: РИА Новости
Расследованием уголовного дела о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова занимается следователь Следственного управления ФСБ Андрей Креков, известный по расследованию дела в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой ФСБ в шпионаже. Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.
По данным источника, сейчас с Сафроновым проводятся следственные действия. Позднее Лефортовский суд Москвы решит вопрос избрания Сафронову меры пресечения.
Советник главы "Роскосмоса" подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.
7 июля Сафронова задержали в Москве.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Сафронов , Андрей Креков , Карина Цуркан , ФСБ , Роскосмос , Совет Федерации , Интер РАО ЕЭС , НАТО , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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