Назван следователь по делу Сафронова

Расследованием уголовного дела о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова занимается следователь Следственного управления ФСБ Андрей Креков, известный по расследованию дела в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой ФСБ в шпионаже. Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.
По данным источника, сейчас с Сафроновым проводятся следственные действия. Позднее Лефортовский суд Москвы решит вопрос избрания Сафронову меры пресечения.
Советник главы "Роскосмоса" подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.
7 июля Сафронова задержали в Москве.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.