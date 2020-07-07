Назван следователь по делу Сафронова

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По данным источника, сейчас с Сафроновым проводятся следственные действия. Позднее Лефортовский суд Москвы решит вопрос избрания Сафронову меры пресечения.

Советник главы "Роскосмоса" подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

7 июля Сафронова задержали в Москве.