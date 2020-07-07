Материалы дела советника Рогозина засекретили

Материалы по делу о госизмене задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова засекретили. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, материалы уголовного дела содержат информацию, помеченную грифом «секретно», а потому все судебные процессы по делу будут проходить в закрытом режиме. В квартире журналиста следователи провели обыски, изъяты документы и электронные носители, которые представляют интерес для следствия.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсант» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.