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К журналистке Таисии Бекбулатовой пришли с обыском 

RTVI и ещё 16 2 часа назад
К главреду «Холода» пришли с обыском
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
К главному редактору издания «Холод» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.
Причина обыска пока не называется. К журналистке приехал адвокат Николай Васильев, его не пускают в квартиру. По словам Васильева, туда зашли двое человек в штатском, которые сообщили неизвестному о его приезде.
Чиков рассказал, что коллеги Бекбулатовой с утра не могут с ней связаться. Адвокат отметил, что журналистка близко знакома с советником главы «Роскосмоса» и бывшим журналистом «Коммерсанта» Иваном Сафроновым.
Его до этого задержали по подозрению в госизмене. В ФСБ заявили, что он мог передавать секретную информацию представителю спецслужб одной из стран НАТО.
Таисия Бекбулатова работала в отделе политики газеты «Коммерсант» с 2012 по 2017 годы. После этого она до 2019 года была специальным корреспондентом издания «Медуза».
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Происшествия , Криминал , Иван Сафронов , Таисия Бекбулатова , Николай Васильев , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Газета "Коммерсантъ"
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