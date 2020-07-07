К главреду «Холода» пришли с обыском

К главному редактору издания «Холод» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Причина обыска пока не называется. К журналистке приехал адвокат Николай Васильев , его не пускают в квартиру. По словам Васильева, туда зашли двое человек в штатском, которые сообщили неизвестному о его приезде.

Чиков рассказал, что коллеги Бекбулатовой с утра не могут с ней связаться. Адвокат отметил, что журналистка близко знакома с советником главы «Роскосмоса» и бывшим журналистом «Коммерсанта» Иваном Сафроновым

Его до этого задержали по подозрению в госизмене. В ФСБ заявили, что он мог передавать секретную информацию представителю спецслужб одной из стран НАТО

Таисия Бекбулатова работала в отделе политики газеты «Коммерсант» с 2012 по 2017 годы. После этого она до 2019 года была специальным корреспондентом издания «Медуза».