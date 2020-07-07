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Адвокат Ефремова назвал условие для оправдания актера 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Адвокат Ефремова назвал условие для оправдания актера
Фото: РИА Новости
Пашаев надеется, что суд примет доказательства невиновности Ефремова.
Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал условие для его оправдания.
Пашаев надеется, что суд примет доказательства невиновности Ефремова. Подробности адвокат пообещал рассказать в суде.
«Если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда», — приводит слова Пашаева «360».
От отметил, что собрал достаточное, по его мнению, количество доказательств невиновности своего подзащитного, которые, по словам адвоката, предоставит в суде.
«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. В момент ДТП Ефремов ничего не помнит, вы же знаете, он был сильно пьян», — рассказал Пашаев в эфире «России 24».
Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.
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Комментарии 1
Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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