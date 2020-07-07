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В Москве на съезде с ТТК на 1-й Сетуньский перекрыли проезд из-за пожара 

Газета.Ru и ещё 5 49 минут назад
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Twitter.
"Возгорание в складских помещениях по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение перекрыто на съезде с ТТК с внешней стороны на 1-й Сетуньский проезд.
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Кроме того, перекрыто движение транспорта в районе дома 12к2 по 2-ому Сетуньскому проезду в сторону ТТК.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы горит склад автомобилей на площади 750 кв. м.
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Происшествия , Видео , Москва
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