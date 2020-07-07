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Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Twitter.

"Возгорание в складских помещениях по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение перекрыто на съезде с ТТК с внешней стороны на 1-й Сетуньский проезд.

Кроме того, перекрыто движение транспорта в районе дома 12к2 по 2-ому Сетуньскому проезду в сторону ТТК.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы горит склад автомобилей на площади 750 кв. м.