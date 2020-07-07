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«Бес попутал»: пара россиян пошла на жестокое убийство 

Мария Иванова и ещё 1 37 минут назад
Омский суд приговорил мужчину и женщину, в прошлом году совершивших жестокое убийство, к 23-м и 12 годам тюрьмы соответственно. Об этом сообщает «ОмскИнформ».
Как писал «Рамблер», 34-летнего ранее судимого Юрия Десятова и его 33-летнюю подругу Ирину Иванову обвинили в разбойном нападении и убийстве 26-летнего жителя Омска Ильи Лукашевича.
В апреле 2019-го пара вынесла из строительного магазина сейф, в котором хранились 190 тысяч рублей. Около двух недель они скрывались от полиции, а затем решили сбежать. Для этого им нужно было раздобыть машину.
2 мая Десятов и Иванова одолжили автомобиль ВАЗ у знакомых и остановились на обочине одной из местных транс. Женщина попросила проезжавшего мимо на Honda Torneo Лукашевича о помощи — якобы в их авто закончился бензин. Он съездил с парой на заправку, купил на свои деньги канистру с топливом и привез их обратно. Пока женщина отвлекала молодого человека разговором, Десятов напал на него со спины и нанес множество ударов домкратом по голове.
Тело Лукашевича преступники оставили в овраге и уехали на его машине в Новосибирскую область. Уже к 13 мая преступление было раскрыто. Иванову задержали быстро, Десятов некоторое время успешно скрывался.
Как писала «Комсомольская правда», Десятов заявил, что не планировал убивать молодого человека,
«Хотел сначала ударить его по голове и забрать машину. Потом бес попутал, и я продолжил бить», — рассказал он полицейским.
Десятов будет отбывать свой срок в колонии строгого режима, Иванова — в колонии общего режима. По данным агентства «СуперОмск», наказание женщине смягчили из-за беременности.
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Происшествия , Видео , Ирина Иванова , ФСИН , Комсомольская правда
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