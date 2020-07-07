34-летнего Юрия Десятова и 33-летнюю Ирину Иванову осудили в Омской области за жестокое убийство 26-летнего местного жителя. По данным СК, сожители после ограбления магазина захотели скрыться и решили найти автомобиль. Они останавливали на обочине водителей, поскольку у них якобы закончился бензин. Когда омич решил помочь паре, они нанесли ему более 40 ударов домкратом по голове, после чего угнали его машину.

В Омской области суд вынес приговор 34-летнему Юрию Десятову и его сожительнице, 33-летней Ирине Ивановой — они признаны виновными в убийстве 26-летнего Ильи Лукашевича ради машины. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд установил, что в ночь с 14 на 15 апреля 2019 года в городе Калачинске злоумышленники ограбили строительный магазин. Десятков разбил кирпичом окно, после чего вынес сейф и 190 тыс. рублей из кассы. В это время Иванова следила за обстановкой. После этого они прятались на съемных квартирах и решили найти автомобиль, чтобы скрыться в Санкт-Петербурге

Спустя некоторое время, 2 мая 2019 года, сожители одолжили у приятелей машину и остановились на обочине 43-го километра Красноярского тракта. Женщина пыталась остановить транспортные средства, чтобы попросить бензин. В итоге на их просьбу откликнулся Лукашевич, возвращавшийся с работы на нефтезаводе домой.

После того как мужчина вышел из машины, пара напала на него — они нанесли более 40 ударов домкратом по голове жертвы. От полученных ранений он скончался на месте, преступники скинули его тело в овраг. Труп через три дня нашли рабочие дорожной службы.

«У меня план уже был. Хотел сначала ударить его по голове и забрать машину. Потом бес попутал, и я продолжил бить. Совершил особо опасное преступление — убил человека возле поселка «Ключи». Забрал машину и уехал в город Новосибирск. Потом меня поймали сотрудники полиции. Сожалею, раскаиваюсь, но назад не вернешь ничего», — рассказал Десятов в ходе допросов.

Тем временем пара, завладев автомобилем погибшего, уехала в Новосибирск. Однако через четыре дня, когда Иванова пыталась продать украденное транспортное средство, ее задержали сотрудники полиции.

При этом Десятову удалось сбежать, он скрывался у друзей, однако те, заподозрив неладное, прогнали преступника. Затем его приютил один из жильцов барака. Вместе мужчины собирали и сдавали металлолом. Известно, что Десятов копил деньги, чтобы сбежать в Дагестан, писал kp.ru.

«В этом бараке он скрывался более 1,5 месяца. Нам удалось установить его точное местонахождение, вплоть до квартиры. При поддержке бойцов спецподразделения была разработана тактика задержания подозреваемого. Решили брать его ночью, чтобы был эффект неожиданности.

Но на подходе к бараку залаяли собаки. Десятов это услышал и успел спрятаться. Когда группа захвата зашла в квартиру, там находился только хозяин. Но полицейские заметили разобранную вторую постель, которая была еще теплой», — рассказал представитель МВД

После того как Десятову удалось спрятаться, правоохранители обследовали чердак и подвал — там они и нашли мужчину, он залез в подпол. Он забрался туда и попросил владельца квартиры заколотить вход, чтобы его не смогли найти.

«После задержания Десятов и Иванова при допросах и проведении проверки их показаний на месте преступления вину признали, но затем стали отрицать, тем не менее следствием собраны достаточные объективные доказательства, подтверждающие их виновность в совершении инкриминируемых преступлений, положенные судом в основу приговора», — сообщили в региональном СК.

Следственный комитет по Омской области возбудил в отношении омичей уголовные дела по статьям «Кража», «Разбой» и «Убийство». В итоге Десятову назначено наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, Ивановой — 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. При этом, выяснилось, что женщине уменьшили срок в связи с беременностью. По данным портала om1.ru, она забеременела, находясь в СИЗО.

Между тем, по информации местных СМИ, осужденные были одноклассниками и на протяжении долгого времени встречались. Когда Десятов вернулся из колонии, они возобновили отношения и после ограбления магазина решились на убийство. Известно, что мужчина был восемь раз судим.

Знакомые пары рассказали kp.ru, что Десятов был безобидным и родственники даже ругали его за излишнюю мягкость. После выхода из тюрьмы он устроился на стройку, а Иванова работала продавцом в магазине.