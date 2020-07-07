Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, не признал свою вину, сообщает ТАСС. В настоящее время в Лефортовском районном суде Москвы проходит заседание по избрании ему меры пресечения.
Во вторник, 7 июля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Сафронова задержали по подозрению в работе на специальное подразделение секретной службы одной из стран НАТО. Следователи обвинили советника главы Роскосмоса в госизмене.
Впоследствии СМИ сообщили, что на допросе в следственных органах Сафронов не признал вину. Этой же позиции советник Рогозина продолжил придерживаться на заседании в Лефотовском районном суде столицы, где ему будет избрана мера пресечения на время расследования.
«Вину не признаю», — цитирует агентство слова Сафронова.
Иван Сафронов десять лет работал журналистом. В мае 2020 года он был назначен на пост советника руководителя Роскосмоса. Дмитрий Рогозин уже заявил, что обвинение Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что госизмена не касается бывшей журналистской деятельности подозреваемого.