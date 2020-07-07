Во вторник, 7 июля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Сафронова задержали по подозрению в работе на специальное подразделение секретной службы одной из стран НАТО . Следователи обвинили советника главы Роскосмоса в госизмене.

Впоследствии СМИ сообщили, что на допросе в следственных органах Сафронов не признал вину. Этой же позиции советник Рогозина продолжил придерживаться на заседании в Лефотовском районном суде столицы, где ему будет избрана мера пресечения на время расследования.

«Вину не признаю», — цитирует агентство слова Сафронова.