На территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
По его данным, возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания, которое используется как склад для атрибутики для шоу каскадеров.
«Людей внутри нет. Есть угроза перехода огня на соседние постройки», — сообщает «Мэш».
Согласно сведениям из открытых источников, «Парк киноприключений» находится по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. На его территории есть кафе, буфет, игровая площадка для детей, аттракционы, арена под открытым небом, трибуна на 3,5 тысячи мест и образцы военной техники, в том числе танк и бронетранспортер (БТР).
В парке проходят концерты и фестивали, выступления каскадеров и огненных театров, экскурсии и спортивные мероприятия, работает школа каскадеров и школа велотриала.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в 24-м доме по Тверской улице в Москве произошел пожар. В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Москве сообщили, что в момент возникновения возгорания внутри здания не было людей, так как оно находится на реконструкции.