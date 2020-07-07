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Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин Мамихан (Анзор) Умаров, просивший убежище в Австрии, знал о том, что ему угрожают убийством. Об этом в эфире «Настоящего времени» рассказал блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, многие об этом знали, и даже озвучивались суммы, предложенные за убийство Умарова.
«Последняя сумма, которую я слышал, — это 20 миллионов долларов за его смерть», — сказал Абдурахманов.
Он считает, что случившееся связано с Кадыровым.
Блогер также отметил, что убийство Умарова не вызвало ни у кого удивления, потому что он открыто критиковал лидера Чечни.
«Здесь все прекрасно понимали, что после того, что позволяет себе сказать Анзор, его жизни, конечно же, угрожает опасность», — отметил Абдурахманов и добавил, что убитому предлагали защиту спецслужб Австрии.
О возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым сообщали также представители чеченской диаспоры. По их словам, высказывания Умарова в адрес главы Чечни носили оскорбительный характер.
По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Австрия , Чеченская Республика
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