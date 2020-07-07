Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова в Москве и предъявили ему обвинение в государственной измене.

Теперь стало известно, что он подозревается в работе на специальные службы одного из государств, которое входит в Североатлантический Альянс.

Некоторое время назад в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в корпорации.

В 2010-2020 годах 30-летний Сафронов был корреспондентом и специальным корреспондентом изданий «Коммерсант» и «Ведомости». Он освещал вопросы оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. В мае Сафронов был назначен советником главы «Роскосмоса». В этой должности он курировал ряд специальных программ и выстраивал информационную политику в корпорации.