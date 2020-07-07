Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Работа на НАТО»: раскрыта причина задержания советника Рогозина 

Артём Кульша 22 минуты назад
Советник генерального директора российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан по подозрению в работе на специальные службы одной из стран НАТО. Об этом сообщает издание RT.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова в Москве и предъявили ему обвинение в государственной измене.
Теперь стало известно, что он подозревается в работе на специальные службы одного из государств, которое входит в Североатлантический Альянс.
Некоторое время назад в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в корпорации.
В 2010-2020 годах 30-летний Сафронов был корреспондентом и специальным корреспондентом изданий «Коммерсант» и «Ведомости». Он освещал вопросы оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. В мае Сафронов был назначен советником главы «Роскосмоса». В этой должности он курировал ряд специальных программ и выстраивал информационную политику в корпорации.
Комментарии 55
Происшествия , Видео , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , Роскосмос , МВД , НАТО , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Спецслужбы США провели против России циничную операцию
Спецслужбы США провели против России циничную операцию
Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»
Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Видео
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение