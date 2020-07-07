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Ефремов не намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке 

ТАСС 50 минут назад
Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, в том числе из-за позиции потерпевших. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"Наша позиция заключается в том, что мы не признаем вину, поэтому особого порядка быть не может. Не может его быть и из-за позиции потерпевших, которые отказываются от примирения с Ефремовым", — сказал он.
Ранее сообщалось, что расследование дела Ефремова завершено. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ближайшее время к ознакомлению с материалами приступят четверо потерпевших, обвиняемый и его защита. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд.
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Происшествия , Видео , Общество , Михаил Ефремов , Генпрокуратура РФ
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