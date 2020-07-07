«Вину всегда признать успеем»: кто докажет вину Ефремова?

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Юрист отметил, что артист был сильно пьян и не помнит обстоятельств произошедшего, но при необходимости готов понести наказание.

В распоряжении адвоката Эльмана Пашаева оказалось достаточно доказательств невиновности заслуженного артиста России Михаила Ефремова в смертельной аварии. Об этом юрист заявил «России 24», напомнив, что в момент ДТП актер находился в сильном алкогольном опьянении.

«Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем, — сказал Пашаев. — В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян».

Авария с участием артиста произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве . Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик службы доставки еды. Пострадавший водитель Сергей Захаров был госпитализирован с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой, а утром 9 июня медики сообщили о его смерти. В настоящее время актер ожидает решения суда под домашним арестом. Он заявил, что признает свою вину и готов оказать семье погибшего любую помощь.

Расследование дела закончилось 6 июля, Ефремову было официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и совершение ДТП со смертельным исходом. Артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в колонии. Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что ознакомление с материалами дела перенесли с 7 июля на неопределенный срок по просьбе следователя.

«Будет так называемая 216 статья, это когда потерпевший с представителем должны знакомиться с материалами дела, это должно было начаться во вторник 7 июля, но по каким-то причинам следователь отменил эту встречу, я думаю, что ближайшее время мы будем знакомиться с делом», — сказал юрист.

По словам Добровинского, в 1998 году брат погибшего также скончался при похожих обстоятельствах, после чего виновник ДТП был оправдан. Адвокат добавил, что в эфирах телешоу родственники Захарова пытались объяснить, что не хотят повтора этой ситуации, но в ответ получили «каскад гадостей в свой адрес».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал о результатах экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова. Согласно лабораторной проверке, следы ДНК на подушке безопасности автомобиля принадлежат актеру. Журналист продублировал это сообщение в своих соцсетях, прикрепив к посту документ с постановлением эксперта.

«На «срезе подушки безопасности», представленном на экспертизу, обнаружены пот, эпителиальные клетки, которые произошли от Ефремова М. О.» — говорится в документе.

Ведущий отказался говорить, как в его распоряжение попали результаты экспертизы, назвав это «журналистской тайной». Адвокат Добровинский, также присутствовавший на передаче, был удовлетворен результатами экспертизы и пошутил над попытками Пашаева оправдать Ефремова.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на «i» — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сказал Добровинский.

В начале июля адвокат Ефремова неожиданно заявил «Москве 24» о невиновности своего подзащитного в смертельной аварии.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал представитель Ефремова.

Комментируя это заявление, Добровинский отметил, что «мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии».