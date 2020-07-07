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В Крыму экстренно сел пассажирский самолет 

Артём Кульша 29 минут назад
Пассажирский самолет экстренно сел в Крыму
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что «Боинг 747» (Boeing 747), выполнявший рейс из Екатеринбурга с примерно 200 людьми на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы республики Крым.
«Он не пояснил характер аварийной ситуации с лайнером», — отмечает «Интерфакс».
Вчера пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что в начале июля частота полетов в Крым восстановилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — более 200 рейсов в сутки.
В январе, как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово по той причине, что одна из пассажирок пригрозила взорвать себя.
В марте в России началась волна минирований пассажирских самолетов. Сообщалось, что авторы анонимных сообщений вымогали биткоины под угрозой продолжения минирования. Ни одно из сообщений о якобы заложенных бомбах не получило подтверждения.
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Происшествия , Boeing , АК S7 , Аэропорт Домодедово , Интерфакс , Республика Крым , Симферополь
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