Пассажирский самолет экстренно сел в Крыму

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе . Об этом сообщает «Интерфакс».

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что «Боинг 747» ( Boeing 747), выполнявший рейс из Екатеринбурга с примерно 200 людьми на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы республики Крым.

«Он не пояснил характер аварийной ситуации с лайнером», — отмечает «Интерфакс».

Вчера пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что в начале июля частота полетов в Крым восстановилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — более 200 рейсов в сутки.

В январе, как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании S7 , выполнявший рейс из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово по той причине, что одна из пассажирок пригрозила взорвать себя.

В марте в России началась волна минирований пассажирских самолетов. Сообщалось, что авторы анонимных сообщений вымогали биткоины под угрозой продолжения минирования. Ни одно из сообщений о якобы заложенных бомбах не получило подтверждения.