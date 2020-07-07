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«Роскосмос» сделал заявление после задержания советника Рогозина 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Советнику гендиректора «Роскомоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о задержании Ивана Сафронова, который был назначен советником руководителя «Роскосмоса» примерно два месяца назад.
В зону его ответственности входило выстраивание информационной политики внутри корпорации и предприятий, которые в нее входят, и курирование ряда специальных программ.
«Сафронову И. И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам», — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что задержание Сафронова «не касается текущей работы в „Роскосмосе“».
Отметим, что статья 275 УК России предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос
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