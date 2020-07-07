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Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене 

ТАСС 1 час назад
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов задержан во вторник по подозрению в государственной измене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, задержание не связано с его текущей работой.
"Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И. ", — сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "На данный момент проводятся следственные мероприятия", — подчеркнули в Роскосмосе, добавив, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы в госкорпорации.
Как сообщил источник в силовых структурах, его задержали сотрудники ФСБ.
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос
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