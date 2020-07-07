Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов задержан во вторник по подозрению в государственной измене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, задержание не связано с его текущей работой.

"Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И. ", — сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "На данный момент проводятся следственные мероприятия", — подчеркнули в Роскосмосе, добавив, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы в госкорпорации.