Костроме дворник с включенной газонокосилкой начал гонять по двору россиянина, который возмутился из-за шума. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых жильцом дома, видно, что дворник с включенной газонокосилкой подходит к кричащему на него мужчине, у них происходит словесная перепалка. После этого дворник выставляет азонокосилку перед собой и начинает размахивать ей, не выключив. Его оппонент начинает пятиться, затем пытается отбиваться ногами, после чего скрывается за угол дома — в этот момент косарь начинает бежать за ним, на этом ролик заканчивается.