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Погоня дворника с включенной газонокосилкой за россиянином попала на видео 

Lenta.ru 43 минуты назад
В Костроме дворник с включенной газонокосилкой начал гонять по двору россиянина, который возмутился из-за шума. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На кадрах, снятых жильцом дома, видно, что дворник с включенной газонокосилкой подходит к кричащему на него мужчине, у них происходит словесная перепалка. После этого дворник выставляет азонокосилку перед собой и начинает размахивать ей, не выключив. Его оппонент начинает пятиться, затем пытается отбиваться ногами, после чего скрывается за угол дома — в этот момент косарь начинает бежать за ним, на этом ролик заканчивается.
Как пишет издание KOSTROMA.TOADY, конфликт произошел утром 6 июля, однако где именно — неизвестно. По его данным, дворник работает в УК «Ремжилстрой +», ему сделали замечание за то, что он начал косить в 07:30. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что выясняют место конфликта и устанавливают личности его участников.
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Происшествия , Видео , МВД , Кострома
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