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Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса» 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Советник главы «Роскосмоса» задержан в Москве. Видео с места задержания опубликовал Telegram-канал Life Shot. По данным источника, речь идет об Иване Сафронове, который занял свой пост около двух месяцев назад.
В государственной корпорации недавно назначенный чиновник занимался выстраиванием информационной политики. Кроме того, Сафронов курировал некоторые специальные программы космического ведомства. До того, как занять новую должность, Сафронов работал журналистом в издании «Коммерсант». Все подробности уточняются.
Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос , Москва
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