Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса» 

Советник главы «Роскосмоса» задержан в Москве . Видео с места задержания опубликовал Telegram-канал Life Shot. По данным источника, речь идет об Иване Сафронове , который занял свой пост около двух месяцев назад.

В государственной корпорации недавно назначенный чиновник занимался выстраиванием информационной политики. Кроме того, Сафронов курировал некоторые специальные программы космического ведомства. До того, как занять новую должность, Сафронов работал журналистом в издании «Коммерсант». Все подробности уточняются.