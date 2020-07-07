Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке задержали радиоактивный вертолёт из Германии 

News.ru и ещё 3 50 минут назад
В России задержали радиоактивный вертолёт из Германии
Фото: Wikimedia
Радиоактивный вертолёт из Германии был задержан приморскими таможенниками. Допустимый уровень радиации на нём превышен в 55 раз, сообщила журналистам пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
По её словам, вертолёт (Во. 105) прибыл в контейнере. Получателем оказалась одна из российских компаний. Радиационно-опасный объект обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток.
Начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максим Шестернин подчеркнул, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности объекта превысил 5 микрозивертов в час. Кроме того, специалисты обнаружили значительный уровень бета-излучения.
Всю имеющуюся информацию передали в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Как подчеркнул Шестернин, источником излучения в вертолёте оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта.
Излучающие части подлежат обратному вывозу. Они не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и потому запрещены к поставкам на территории ЕЭС.
Представители таможни заявили, что за прошедшие месяцы 2020 года специалисты уже обнаружили 14 радиоактивных объектов, в числе которых были машины и части автомобилей. Пять из них пришло из Японии. Объекты пытались снова ввезти в Россию, но безуспешно, сообщает РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, слухи о якобы радиации из России не соответствуют действительности, сообщили в Центральном органе власти, который отвечает в Финляндии за радиационную и ядерную безопасность.
В Управлении по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уточнили, что сообщения, содержащие предупреждения о радиационной опасности на территории Финляндии, вызванной пожаром на российской атомной электростанции, распространяются в соцсетях.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
News.ru: последние новости
Подмосковный маньяк-сантехник умер в СИЗО Подмосковный маньяк-сантехник умер в СИЗО Полонский подрался с обманутым дольщиком в здании «Москва-Сити» Полонский подрался с обманутым дольщиком в здании «Москва-Сити» СМИ: на западе Москвы в одной из квартир женщина угрожает убить детей СМИ: на западе Москвы в одной из квартир женщина угрожает убить детей
Комментарии 4
Происшествия , Роспотребнадзор , РИА Новости , Владивосток , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Видео
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение