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В России задержали радиоактивный вертолет из Германии 

Мария Иванова и ещё 6 11 минут назад
В России задержали радиоактивный вертолёт из Германии
Фото: Wikipedia
Во Владивостоке таможенники обнаружили прибывший из Германии вертолет, на котором допустимая норма радиация была превышена в 55 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной таможни Асю Бережную.
По ее словам, речь идет о гражданской модификации вертолета Bo 105. Сотрудники обнаружили его в морском пункте пропуска Владивосток. Вертолет прибыл в контейнере в адрес одной из российских компаний.
Специалисты выяснили, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил пять микрозивертов в час. Кроме того, было зафиксировано высокое бета-излучение. Источником радиации специалисты назвали редуктор и крышку редуктора хвостового винта Bo 105. Вертолет решили отправить обратно в Германию.
Как сообщал «Рамблер», в январе этого года на таможне Владивостока выявили радиоактивный автомобиль Toyota Prius, прибывший из Японии на теплоходе. На машине нашли бета-активные радионуклиды.
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Происшествия , Владивосток , Германия
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