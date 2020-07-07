В России задержали радиоактивный вертолёт из Германии

Во Владивостоке таможенники обнаружили прибывший из Германии вертолет, на котором допустимая норма радиация была превышена в 55 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной таможни Асю Бережную.

По ее словам, речь идет о гражданской модификации вертолета Bo 105. Сотрудники обнаружили его в морском пункте пропуска Владивосток. Вертолет прибыл в контейнере в адрес одной из российских компаний.

Специалисты выяснили, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил пять микрозивертов в час. Кроме того, было зафиксировано высокое бета-излучение. Источником радиации специалисты назвали редуктор и крышку редуктора хвостового винта Bo 105. Вертолет решили отправить обратно в Германию.

Как сообщал «Рамблер», в январе этого года на таможне Владивостока выявили радиоактивный автомобиль Toyota Prius, прибывший из Японии на теплоходе. На машине нашли бета-активные радионуклиды.