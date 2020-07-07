6 июля состоялось заседание суда по делу историка Соколова, убившего свою студентку. В ходе слушания суду была предоставлена интимная переписка между 63-летним профессором истории Олегом Соколовым и убитой студенткой Анастасией Ещенко. Накануне убийства Ещенко отправляла Соколову сообщения, в которых в грубой форме говорила, как она его ненавидит, оскорбляя при этом самого историка, его жену и его детей. Теперь сторона защиты настаивает на том, что Анастасия сама довела своего преподавателя до преступления. А адвокат семьи убитой девушки настаивает на том, что сообщения были отредактированы для оправдания преступления.
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
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