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Подбитый самолет с наркотиками попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Мексике военные на боевом вертолете в воздухе подбили гражданский самолет с тонной контрабандного кокаина. После выстрела самолет начал гореть в воздухе и пилоты были вынуждены в экстренном режиме сажать машину на землю. Контрабандисты не только успешно справились с этой задачей, но выбрали для посадки шоссе, на котором их уже ждали грузовики для перевозки кокаина. Наркоторговцы успели переложить контрабанду в автомобили и скрылись. По данным мексиканской полиции, подбитый самолет принадлежит мексиканскому наркокартелю. А кокаин контрабандой доставлялся из Колумбии. Кадры оставленного на шоссе горящего самолета засняли очевидцы.
Происшествия , Видео , Мексика
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