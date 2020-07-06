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Стало известно о двух звонках историка Соколова в посольство 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Соколов звонил в посольство Франции после убийства
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантка Анастасии Ещенко, после трагедии несколько раз звонил о французское посольство в России. Об этом заявила адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева, сообщает "Интерфакс".
Юрист подчеркнула, что Соколов после того, как расправился с возлюбленной, два раза звонил на городской номер, закрепленный за посольством Франции в Москве. При этом Бакшеева подчеркнула, что это произошло практически сразу после убийства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны детали переписки Соколова и Ещенко. В диалоге с историком девушка вела себя агрессивно по отношению к нему: она проявляла ревность, оскорбляла его детей и желала ему смерти. Бакшеева отметила, что такая реакция Ещенко на Соколова была вызвана его постоянными изменами, которые он старался прикрывать мнимыми встречами с бывшей женой и детьми от предыдущего брака. При этом юрист подчеркнула, что историк избивал аспирантку.
По материалам следствия, трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге 8 ноября 2019 года. В ходе очередного конфликта 63-летний Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, затем расчленил тело погибшей и попытался скрыть ее останки в реке Мойке.
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Происшествия , Олег Соколов , Интерфакс
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