Соколов звонил в посольство Франции после убийства

Историк Олег Соколов , который обвиняется в убийстве аспирантка Анастасии Ещенко, после трагедии несколько раз звонил о французское посольство в России . Об этом заявила адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева, сообщает "Интерфакс"

Юрист подчеркнула, что Соколов после того, как расправился с возлюбленной, два раза звонил на городской номер, закрепленный за посольством Франции в Москве. При этом Бакшеева подчеркнула, что это произошло практически сразу после убийства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны детали переписки Соколова и Ещенко. В диалоге с историком девушка вела себя агрессивно по отношению к нему: она проявляла ревность, оскорбляла его детей и желала ему смерти. Бакшеева отметила, что такая реакция Ещенко на Соколова была вызвана его постоянными изменами, которые он старался прикрывать мнимыми встречами с бывшей женой и детьми от предыдущего брака. При этом юрист подчеркнула, что историк избивал аспирантку.

По материалам следствия, трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге 8 ноября 2019 года. В ходе очередного конфликта 63-летний Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, затем расчленил тело погибшей и попытался скрыть ее останки в реке Мойке.