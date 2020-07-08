В Москве задержали Петра Верзилова 

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве , по какому поводу — пока неясно.

"Меня задержали после выхода с эфира "Эха Москвы"… Работает СК", — написал Верзилов в своем Twitter-аккаунте.

На днях СК РФ объявил о возбуждении против Верзилова уголовного дела из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум штраф или исправительные работы.

Сам активист себя виновным не признает: как объяснял РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев , Верзилов "действительно не уведомлял о втором паспорте", но "о нем [гражданстве] и так было известно".

Кроме того, в конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.

Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" — интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.