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В Москве задержали Петра Верзилова 

РИА Новости и ещё 52 8 июля 2020
В Москве задержали Петра Верзилова
Фото: РИА Новости
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока неясно.
"Меня задержали после выхода с эфира "Эха Москвы"… Работает СК", — написал Верзилов в своем Twitter-аккаунте.
Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
На днях СК РФ объявил о возбуждении против Верзилова уголовного дела из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум штраф или исправительные работы.
Сам активист себя виновным не признает: как объяснял РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев, Верзилов "действительно не уведомлял о втором паспорте", но "о нем [гражданстве] и так было известно".
Кроме того, в конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" — интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.
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Комментарии 3
Происшествия , Вызов на допрос , Массовые беспорядки , Петр Верзилов , Леонид Соловьев , СКР , МВД , РИА Новости , Эхо Москвы , Москва
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