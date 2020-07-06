Женщина угрожает убить трех детей в Москве

Женщина забаррикадировалась в квартире на западе Москвы , сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Инцидент происходит по адресу: улица Главмосстроя , дом 4, корпус 2. Она отказывается открывать дверь сотрудникам полиции. Женщина угрожает убить трех детей и покончить с собой.

"На улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции", — сообщил источник.

Ранее годовалая девочка утонула в ванной во время купания. Ее купала мама, после чего оставила ее одной на продолжительное время. По факту происшествия была инициирована проверка.