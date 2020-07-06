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Женщина заперлась в квартире на западе Москвы и угрожает убить трех детей — СМИ 

Москва24 и ещё 5 16 минут назад
Женщина угрожает убить трех детей в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина забаррикадировалась в квартире на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент происходит по адресу: улица Главмосстроя, дом 4, корпус 2. Она отказывается открывать дверь сотрудникам полиции. Женщина угрожает убить трех детей и покончить с собой.
"На улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции", — сообщил источник.
Ранее годовалая девочка утонула в ванной во время купания. Ее купала мама, после чего оставила ее одной на продолжительное время. По факту происшествия была инициирована проверка.
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Происшествия , Главмосстрой , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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