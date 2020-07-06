Угрожавшую убить детей мать задержали в Москве

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Столичные правоохранители задержали мать, которая угрожала убить своих детей, по факту происшествия проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о семейной ссоре в доме №4 на улице Главмосстроя поступило в полицию в 16:40.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана и доставлена в ОМВД женщина. В результате инцидента пострадавших нет», — отмечается в материале.

По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.