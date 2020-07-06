Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: движение судов в Дарданеллах приостановлено из-за лесного пожара на западе Турции 

ТАСС и ещё 4 58 минут назад
Турция приостановила движение через Дарданеллы
Фото: Reuters
Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за бушующих на западе страны пожаров. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.
По его данным, лесной пожар по неустановленным причинам разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале. В настоящее время тушением пожара занимаются 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей. Однако их работе в значительной степени мешает сильный ветер, который также ухудшает видимость для спецтехники.
В связи с этими событиями движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы приостановлено.
ТАСС: последние новости
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции Гражданина США объявили в международный розыск по обвинению в РФ в особо крупной растрате Гражданина США объявили в международный розыск по обвинению в РФ в особо крупной растрате За замглавы Минобрнауки Лукашевич предложили залог 8 млн руб. За замглавы Минобрнауки Лукашевич предложили залог 8 млн руб.
Происшествия , Пожары , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение