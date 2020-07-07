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Скандальный застройщик подрался с обманутым дольщиком 

Lenta.ru и ещё 8 42 минуты назад
Скандальный застройщик подрался с дольщиком
Фото: РИА Новости
Основатель инвестиционно-строительной компании Mirax Group Сергей Полонский устроил потасовку во время мероприятия в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В результате на скандального застройщика могут завести уголовное дело, передает ТАСС.
Полонский попытался провести несанкционированное массовое мероприятие в высотке, а также подрался с обманутым дольщиком печально известного долгостроя «Кутузовская миля». Россиянин требовал от девелопера «вернуть украденные деньги». На что Полонский ответил: «В полицию позвоните. Пишите заявление. Написали? Молодец, ну напишите еще».
Конфликту не дали разгореться охрана объекта и прибывшая Росгвардия.
«По итогам инцидента на Полонского было написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе «Федерации».
Полонского летом 2017 года приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве «Кутузовской мили». Однако девелопер был освобожден от наказания из-за истечения срока давности по делу. Его фирма Mirax Group с октября 2013 года переименована в ЗАО «Башня Федерация».
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Комментарии 3
Происшествия , Криминал , Сергей Полонский , Росгвардия , ИТАР-ТАСС
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