РФ объявила американца в международный розыск 

Гражданин США Питер Джейкоб Штерн объявлен в международный розыск за растрату в особо крупном размере, заявили ТАССв Басманном суде Москвы. Мужчину также заочно арестовали.
Журналисты выяснили, что в отношении мистера Штерна в России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за растрату, совершенную в особо крупном размере. На днях следователи вышли в Басманный суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.
«Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — цитирует агентство слова представителя суда Ирины Морозовой.
Отмечается, что в настоящее время Питер Штерн, проходящий по уголовному делу, которое было заведено в России, находится в международном розыске. Иные подробности совершенного преступления в суде уточнить отказались.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные контрразведчики задержали полковника Федеральной службы охраны Дмитрия Ширенова, занимавшегося вопросами военно-технического снабжения ведомства. Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей при закупке компьютерной техники.