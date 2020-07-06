РФ объявила американца в международный розыск 

Гражданин США Питер Джейкоб Штерн объявлен в международный розыск за растрату в особо крупном размере, заявили ТАСС в Басманном суде Москвы . Мужчину также заочно арестовали.

Журналисты выяснили, что в отношении мистера Штерна в России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за растрату, совершенную в особо крупном размере. На днях следователи вышли в Басманный суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.

«Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — цитирует агентство слова представителя суда Ирины Морозовой.

Отмечается, что в настоящее время Питер Штерн, проходящий по уголовному делу, которое было заведено в России, находится в международном розыске. Иные подробности совершенного преступления в суде уточнить отказались.