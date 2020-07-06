Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ объявила американца в международный розыск 

Павел Тиунов и ещё 1 15 минут назад
РФ объявила американца в международный розыск
Фото: РИА Новости
Гражданин США Питер Джейкоб Штерн объявлен в международный розыск за растрату в особо крупном размере, заявили ТАССв Басманном суде Москвы. Мужчину также заочно арестовали.
Журналисты выяснили, что в отношении мистера Штерна в России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за растрату, совершенную в особо крупном размере. На днях следователи вышли в Басманный суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.
«Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — цитирует агентство слова представителя суда Ирины Морозовой.
Отмечается, что в настоящее время Питер Штерн, проходящий по уголовному делу, которое было заведено в России, находится в международном розыске. Иные подробности совершенного преступления в суде уточнить отказались.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные контрразведчики задержали полковника Федеральной службы охраны Дмитрия Ширенова, занимавшегося вопросами военно-технического снабжения ведомства. Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей при закупке компьютерной техники.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Комментарии 50
Происшествия , Ирина Морозова , Федеральная служба охраны , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение