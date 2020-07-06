148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росприроднадзор оценил ущерб экологии после ЧП в Норильске почти в 148 млрд рублей 

Прайм 36 минут назад
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель"). В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей", — говорится в сообщении.
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.
Прайм: последние новости
Самолет Берлин-Афины сел в Салониках из-за пожара на борту, пострадавших нет Самолет Берлин-Афины сел в Салониках из-за пожара на борту, пострадавших нет На месте аварии в Норильске собрали 25 кубометров топливно-водяной смеси за сутки На месте аварии в Норильске собрали 25 кубометров топливно-водяной смеси за сутки Росавиация одобрила аэропортам субсидии на общую сумму 1,4 млрд рублей Росавиация одобрила аэропортам субсидии на общую сумму 1,4 млрд рублей
Комментарии 12
Происшествия , Видео , Владимир Путин , МЧС , Норникель , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
01:21
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
Происшествия
50 млн рублей составил ущерб по делу Лукашевич
01:10
50 млн рублей составил ущерб по делу Лукашевич
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение