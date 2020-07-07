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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла, проведя последние 11 лет в больнице 

Газета.Ru и ещё 21 29 минут назад
11 лет спустя: умерла пострадавшая в «Хромой лошади»
Фото: ТАСС
В Пермском крае скончалась Ирина Пекарская — девушка, пострадавшая в клубе «Хромая лошадь» во время пожара в 2009 году. Из-за отравления угарным газом она до конца жизни осталась тяжелым инвалидом с сознанием маленького ребенка — на протяжении последних 11 лет Ирина не могла говорить и самостоятельно есть.
Отравившаяся угарным газом во время пожара в клубе «Хромая лошадь» зимой 2009 года Ирина Пекарская скончалась в Пермском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — заявили в ведомстве.
Из-за токсического поражения мозга девушка до конца своих дней оставалась тяжелым инвалидом, врачи сравнивали ее сознание с разумом трехлетнего ребенка. Она постоянно находилась на лечении, в последние годы жизни — в паллиативном отделении больницы в Березниках. По словам врачей, Пекарская была неспособна разговаривать и самостоятельно принимать пищу.
В клуб на вечеринку она пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым — тот перед самым пожаром вышел на улицу покурить, а Пекарская оставалась внутри и отравилась газом.
Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Устроенная по случаю дня рождения заведения вечеринка с пиротехникой в итоге обернулась одной из самых страшных в современной российской истории трагедий.
От ожогов и отравления угарным газом тогда погибли 156 человек, здоровью 64 посетителей и сотрудников клуба был нанесен тяжкий вред.
По факту пожара в «Хромой лошади» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После ЧП в отставку ушел глава администрации Перми Аркадий Кац, 9 декабря полномочия с себя сложило все правительство Пермского края.
Расследование уголовного дела завершилось в июне 2010 года. На скамье подсудимых оказались главный, по версии следствия, обвиняемый и фактический владелец «Хромой лошади» Анатолий Зак, а также исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сам Зак настаивал, что был лишь инвестором клуба. По договоренности с арендатором и, по совместительству, его другом Александром Титляновым, он еженедельно получал 50% от прибыли заведения. По словам мужчины, внутренние проблемы клуба его не волновали. Титлянов скончался 9 декабря 2009 года из-за серьезных ожогов, полученных при пожаре. Уголовное преследование в его отношении было прекращено.
30 апреля 2013 года суд приговорил Зака к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы. Ефремову и Феткулова отправили в колонию на четыре и шесть лет соответственно. Организаторов пиротехнического шоу — Сергея Дербенева и его сына Игоря — тогда же осудили на четыре и пять лет колонии за нарушение правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ. Инспекторы Госпожарнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева, обвиненные в халатности по статье 293 УК РФ в связи с проведением ими ненадлежащих проверок в клубе, получили пять лет и четыре года заключения в колонии-поселении, а также лишились права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Бывший главный госинспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов, который выдал «Хромой лошади» заключение о соблюдении требований пожарной безопасности, отделался только штрафом в размере 70 тыс. рублей. Ему также запретили занимать госдолжности в течении трех лет.
Отдельно рассматривалось уголовное дело в отношении соучредителя клуба Константина Мрыхина, который, по данным следствия, принимал участие в организации последней вечеринки «Хромой лошади». Мрыхина объявили в розыск, так как после пожара он скрывался в Испании. Экстрадировать в Россию его удалось только в июне 2011 года. Еще через год Ленинский районный суд Перми приговорил его к 6,5 года колонии общего режима и потребовал возместить моральный и имущественный вред потерпевшим в размере более 200 млн рублей.
Суд также постановил взыскать со всех подсудимых, кроме Мухутдинова, компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей за каждого погибшего. Однако многие потерпевшие до сих пор не получили положенных им компенсаций.
Жертв трагедии в «Хромой лошади» поминают до сих пор. В Перми проходят памятные мероприятия, местные жители возлагают венки к памятнику в Сквере Уральских добровольцев.
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Происшествия , Общество , Пожары , Статьи , Ирина Пекарская , Сергей Дербенев , Анатолий Зак , Светлана Ефремова , Олег Феткулов , Сергей Колпаков , Константин Мрыхин , Владимир Мухутдинов , Дмитрий Росляков , Аркадий Кац , Наталья Прокопьева , СКР , ФСИН , Пермский Край
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