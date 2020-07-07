Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
При спасении тонущей девочки погибли три человека
Фото: РИА Новости
Двое мужчин и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте школьницу, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Винаков сообщил, что «в 16.30 (12.30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Обь в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения», передает РИА «Новости».
На помощь ребенку бросились мужчины 1970-го и 1998 годов рождения, а также мальчик-подросток 2006 года рождения.
Девочку спасли, однако «течением трех человек унесло, они скрылись из вида».
«По оперативной информации они, скорее всего, утонули», — добавил Винаков.
Поисковые работы на месте организовали специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и госинспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС РФ).
Через некоторое время водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Поиски подростка продолжаются.
«В месте неорганизованного отдыха людей у воды были выставлены знаки «Купаться запрещено», тем не менее, девочка купалась без присмотра взрослых», — отметили в ГУ МЧС.
Ранее в Забайкалье при спасении тонущей школьницы погибли четыре человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пострадавшая во время трагедии в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больницем Пострадавшая во время трагедии в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больницем Троих полицейских задержали в Улан-Удэ за избиение подростка на допросе Троих полицейских задержали в Улан-Удэ за избиение подростка на допросе Опубликована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой Опубликована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой
Комментарии
Происшествия , Криминал , МЧС , РИА Новости , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп хочет раздать американцам более $1200
Трамп хочет раздать американцам более $1200
Полиция заинтересовалась Башаровым
Полиция заинтересовалась Башаровым
«Незаконно» — Моралес об обвинениях в терроризме
«Незаконно» — Моралес об обвинениях в терроризме
«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева
«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение