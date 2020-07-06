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Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Китовая акула подплыла к общественному пляжу в израильском городе Эйлат и посеяла панику среди отдыхающих. На видео с акулой обратило внимание издание Business Insider.
В субботу, 4 июля, посетители пляжа заметили акулу, которая приплыла на мелководье. На записи, которая была опубликована в Twitter, виден акулий плавник, который движется над поверхностью воды совсем рядом с пловцами. Слышно, как один из посетителей пляжа кричит: «Она охотится на ту женщину! Она не видит ее! О боже!».
Оказалось, что это была безвредная китовая акула, но посетители пляжа не знали об этом. Китовые акулы — крупнейший вид рыб в мире. Они могут вырастать до 12 метров в длину. Эти создания не представляют опасности для людей и питаются планктоном. Хотя китовые акулы обитают в теплых тропических морях по всему миру, они редко подплывают близко к берегу.
Несмотря на отсутствие угрозы для людей, израильский эксперт по акулам Ади Бараш (Adi Barash) рекомендовал пловцам избегать этих рыб. «Сейчас сезон, когда акулы подплывают к берегу в поисках мест с высокой концентрацией планктона. Очень важно не оказываться у них на пути, не трогать их и не охотиться на них. Достаточно сфотографировать и порадоваться им», — сказал он.
Ранее сообщалось, что редчайшая китовая акула подплыла прямо к лодке с туристами в Новой Зеландии. Длина акулы составляла около 10 метров.
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Происшествия , Видео , В мире , Ади Бараш , Эйлат
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