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9-летняя девочка погибла от удара током в фонтане 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
9-летняя девочка погибла от удара током в фонтане
Фото: Reuters
Девятилетняя девочка умерла от удара током, доставая из фонтана в станице Березовской свою кепку. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла около 17.00 по местному времени (16.00 мск) 5 июля.
Девятилетняя девочка играла со своей подругой в центральном парке ст. Березовская Даниловского района и уронила в фонтан кепку. Решив ее достать, она перешагнул борт чаши, оказался ногами в воде, и ее стало бить током. Подруга попыталась вытащить ее из фонтана, но не смогла. Девочку достали из воды оказавшиеся поблизости взрослые, но спасти ребенка не удалось, отмечает следком.
«Как установлено следствием, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В администрации Березовского сельского поселения изъяты документы по строительству фонтана и его вводу в эксплуатацию в 2018 году, пояснили в Следственном комитете России.
«Рамблер» писал, что ранее оголенный провод убил девушку в Невском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.
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Происшествия , СКР
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