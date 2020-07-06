В сети появились фрагменты переписки между историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Фрагменты с сохранением орфографии и пунктуации опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

Как видно из опубликованных фрагментов, переписка Соколова и Ещенко полна оскорблений со стороны девушки. В частности, она называла историка «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть». Вот еще несколько цитат Ещенко из ее переписки с Соколовым:

«Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство, ненавижу» / «Я еду другим поездом, чтобы тебя не видеть» / «Ненавижу тебя чертов ублюдок и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель. Я ненавижу тебя и твоих тварей, ненавижу, ненавижу тебя» / «Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь».

При этом, как следует из переписки, на все сообщения Ещенко Соколов отвечает сдержано и не использует по отношению к ней бранную лексику.

4 июля адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы родственников Анастасии Ещенко, рассказала, что историк Соколов мог избивать свою возлюбленную до убийства.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.