Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта полная оскорблений переписка историка Соколова и убитой им аспирантки 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В сети появились фрагменты переписки между историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Фрагменты с сохранением орфографии и пунктуации опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.
Как видно из опубликованных фрагментов, переписка Соколова и Ещенко полна оскорблений со стороны девушки. В частности, она называла историка «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть». Вот еще несколько цитат Ещенко из ее переписки с Соколовым:
«Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство, ненавижу» / «Я еду другим поездом, чтобы тебя не видеть» / «Ненавижу тебя чертов ублюдок и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель. Я ненавижу тебя и твоих тварей, ненавижу, ненавижу тебя» / «Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь».
При этом, как следует из переписки, на все сообщения Ещенко Соколов отвечает сдержано и не использует по отношению к ней бранную лексику.
4 июля адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы родственников Анастасии Ещенко, рассказала, что историк Соколов мог избивать свою возлюбленную до убийства.
Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
Комментарии 13
Происшествия , Видео , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
00:57
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Новости Москвы
Алибасов-младший: «Отца хотели убить»
02:09
Алибасов-младший: «Отца хотели убить»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение