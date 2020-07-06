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Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Момент попадания молнии в футболиста клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попал на видео. В результате инцидента, произошедшего на стадионе «Торпедо», 16-летний спортсмен попал в реанимацию. Заборовского ввели в искусственную кому.
Плановая тренировка молодежной команды проходила в пасмурных условиях, при этом ничто не предвещало ни грозы, ни дождя. Удар молнии в голкипера стал настоящей неожиданностью. Как сообщил генеральный директор ФК «Знамя Труда» Игорь Майоров, у футболиста произошла временная остановка дыхания. Но тренер и администрация оказали первую медицинскую помощь, тем самым спасли Заборовскому жизнь. Сейчас его состояние стабильное, на днях врачи рассчитывают вывести его из комы.
Происшествия , Видео , Торпедо
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