Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста 

Момент попадания молнии в футболиста клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попал на видео. В результате инцидента, произошедшего на стадионе «Торпедо» , 16-летний спортсмен попал в реанимацию. Заборовского ввели в искусственную кому.

Плановая тренировка молодежной команды проходила в пасмурных условиях, при этом ничто не предвещало ни грозы, ни дождя. Удар молнии в голкипера стал настоящей неожиданностью. Как сообщил генеральный директор ФК «Знамя Труда» Игорь Майоров, у футболиста произошла временная остановка дыхания. Но тренер и администрация оказали первую медицинскую помощь, тем самым спасли Заборовскому жизнь. Сейчас его состояние стабильное, на днях врачи рассчитывают вывести его из комы.