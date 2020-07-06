53-летний Андрей Ежов, известный как Каширский маньяк или маньяк-сантехник, покончил с собой в СИЗО Ногинска (Московская область). Об этом в понедельник, 6 июля, в своем Telegram-канале сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, тело Ежова обнаружили в камере изолятора. На счету маньяка — девять нападений на женщин. Все жертвы были изнасилованы, семеро из них погибли. Спастись удалось лишь двоим потерпевшим.
26 июня сообщалось, что Каширский маньяк признался в двух новых убийствах с изнасилованием. На допросе обвиняемый рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Преступления были совершены по его обычной схеме: Ежов проникал в окна на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт.
До этого признания ему вменялось семь убийств и изнасилований, таким образом, сейчас на его счету девять эпизодов. Двум потерпевшим удалось выжить.
Ежов орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Он работал сантехником.