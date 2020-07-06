По данным издания, тело Ежова обнаружили в камере изолятора. На счету маньяка — девять нападений на женщин. Все жертвы были изнасилованы, семеро из них погибли. Спастись удалось лишь двоим потерпевшим.

26 июня сообщалось, что Каширский маньяк признался в двух новых убийствах с изнасилованием. На допросе обвиняемый рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Преступления были совершены по его обычной схеме: Ежов проникал в окна на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт.

До этого признания ему вменялось семь убийств и изнасилований, таким образом, сейчас на его счету девять эпизодов. Двум потерпевшим удалось выжить.

Ежов орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Он работал сантехником.