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В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным 

RT на русском и ещё 62 1 час назад
«Беспрецедентен»: Минприроды об ущербе в Норильске
Фото: РИА Новости
Объём ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, а сумма ущерба, которую представил Росприроднадзор, ему соответствует. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
«Объём ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд», — цитирует Интерфакс министра.
Ранее в Росприроднадзоре сообщили, что провели «расчёт вреда», нанесённого экологии разливом топлива в Норильске.
Так, ущерб оценивается в почти 148 млрд рублей.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
Как заявлял глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС.
19 июня Потанин сообщил, что «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей.
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Происшествия , Катастрофы , Дмитрий Кобылкин , Владимир Потанин , Норникель , Минприроды , Интерфакс , Норильск
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