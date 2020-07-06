Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском подъезде установили виселицу 

Мослента 1 час назад
В столичном подъезде установили виселицу
Фото: Airport/Sokol Da Neighborhood на Facebook
В одном из жилых домов на Ленинградском проспекте в Москве установили виселицу. Об этом сообщил в FacebookИлья Змиенко.
«Друзья, а нормально жить с такими соседями?» — написал он.
Пользователь также рассказал, что позвонил с жалобой в полицию, однако там ответили: «Когда трупы/жертвы будут — тогда и звоните».
Змиенко уточнил, что конструкция появилась на первом этаже дома. Виселица сделана из дерева и веревки, на ней также прикреплен крест.
В октябре 2019 года сообщалось, что в одном из жилых домов в подмосковном Солнечногорске образовались очереди к лифту. Всего 22-этажное здание оснащено тремя лифтами, но работал из них только один — самый маленький.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Мослента: последние новости
Каширский маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО под Москвой Каширский маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО под Москвой 16-летняя девочка уехала в Москву и пропала 16-летняя девочка уехала в Москву и пропала Москвич украл пуховики на шесть миллионов рублей Москвич украл пуховики на шесть миллионов рублей
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Женщина погибла на американских горках во Франции
Женщина погибла на американских горках во Франции
Видео
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение