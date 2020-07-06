Таксист похитил украшения у заснувшей пассажирки в Москве

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Полиция проверяет информацию о краже золотого браслета и кольца с бриллиантом у пассажирки в салоне столичного такси, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от гражданки 1999 года рождения, в котором она просит принять меры в отношении водителя автомашины такси марки Kia Optima, который в момент, когда заявительница спала, совершил тайное хищение браслета из золота и золотого кольца с бриллиантами», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что потерпевшая заказывала такси через мобильное приложение на ул. Рочдельская, д. 15. По данному факту проводится проверка.