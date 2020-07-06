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ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами «клубных» наркотиков 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
55 кг наркотиков изъяли в ходе операции ФСБ
Фото: РИА Новости
ФСБ перехватила трех курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга, сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации ликвидирована целая сеть каналов поступления синтетических средств. Задержания прошли в Московской и Ярославской областях.
"В тайниках их транспортных средств изъято не менее 45 килограммов амфетамина и десяти килограммов МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток", — говорится в релизе.
Изъятые наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества везли в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также на Кубань.
Известно ли, кто выступал организатором криминального бизнеса, в пресс-релизе не уточняется. Все трое задержанных — россияне, их поместили в СИЗО.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , ФСИН
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