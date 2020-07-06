Девушка подверглась групповому изнасилованию и попала в больницу 

Несовершеннолетняя девушка, изнасилованная в Москве, была госпитализирована. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости.
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что несколько молодых людей изнасиловали и удерживали в квартире несовершеннолетнюю девушку.
Вчера Ярославская рассказала, что девочка сама обратилась с заявлением о насилии в правоохранительные органы, и те возбудили уголовное дело. Девушка была госпитализирована.
В настоящее время ей оказывается необходимая, в том числе психологическая, помощь. В ближайшее время уполномоченная по правам ребенка в столице намерена, если это будет возможно — позволят врачи, навестить девочку, поговорить с членами ее семьи и поддержать их.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бывший инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) из Татарстана Радик Бадретдинов был задержан за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое совершил еще в марте.