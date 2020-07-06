Девушка подверглась групповому изнасилованию и попала в больницу 

Несовершеннолетняя девушка, изнасилованная в Москве , была госпитализирована. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости.

Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что несколько молодых людей изнасиловали и удерживали в квартире несовершеннолетнюю девушку.

Вчера Ярославская рассказала, что девочка сама обратилась с заявлением о насилии в правоохранительные органы , и те возбудили уголовное дело. Девушка была госпитализирована.

В настоящее время ей оказывается необходимая, в том числе психологическая, помощь. В ближайшее время уполномоченная по правам ребенка в столице намерена, если это будет возможно — позволят врачи, навестить девочку, поговорить с членами ее семьи и поддержать их.