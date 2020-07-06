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Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области. По предварительным данным, причиной аварии в поселке Кирсалово, в результате которой погиб один человек, еще один пострадал, стал отказ двигателя летательного аппарата.
По сообщению ГУ МЧС по Ростовской области, информация о крушении вертолета, который производил обработку рисовых чеков (участок пахотной земли) поступила от диспетчера ЕДДС Пролетарского района в пять часов двадцать минут по московскому времени. На месте происшествия работают спасатели.
Происшествия , Видео , МЧС , Ростовская Область
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