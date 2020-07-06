В Москве 16-летний подросток выстрелил в девушку

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Москве 16-летний подросток выстрелил сверстнице в лоб из пневматического пистолета. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в понедельник, 6 июля.

— Проводим проверку, молодые люди находятся в отделении полиции. Устанавливаем все обстоятельства произошедшего, по какой причине молодой человек произвел выстрел, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что госпитализация девушке не понадобилась.

В СМИ сообщили, что инцидент произошел в доме на улице Затонная.