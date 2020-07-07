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Режим ЧС объявлен в восьми регионах России из-за лесных пожаров 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Режим ЧС объявлен в восьми регионах России
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
Так, режим ЧС был введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Бурятии, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области и в Билибинском районе Чукотского автономного округа.
Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах России.
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Происшествия , Пожары , Лесные пожары в Бурятии , Пожар в Красноярске , Режим ЧС
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