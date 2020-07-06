На Японию обрушились проливные дожди, которые вызвали многочисленные потопы и наводнения. На данный момент от стихийного бедствия в этой азиатской стране погибло по меньшей мере 16 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадала префектура Кумамото, где сразу несколько рек вышли из берегов и затопили дома и улицы города. Сейчас уровень воды там составляет около одного метра. Власти префектуры планируют эвакуацию сотен тысяч человек. Уже ведутся спасательно-эвакуационные работы. В некоторых районах Кумамото действует максимальный уровень опасности. Около 6 тысяч домов остались без электроэнергии.
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
https://www.youtube.com/watch?v=_0AbCLOYke4
Происшествия , Видео , Наводнение , Япония
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