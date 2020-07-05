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Модель обвинила известного фотохудожника в изнасиловании 

Ирина Лебедева и ещё 2 14 минут назад
Модель обвинила известного фотохудожника в изнасиловании
Фото: ВКонтакте
Модель Дарья Фисун обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Накануне поздно вечером, по словам девушки, она по приглашению женщины, представившейся ассистенткой фотографа Сергея Берменьева, приехала к нему на кастинг, — информирует 5 Канал.
Дарье предложили выпить, но она отказалась, и лишь пригубила
вино дабы не обидеть хозяина.
После этого, как рассказывает девушка, Берменьев увел ее в спальню и изнасиловал.
После свершившегося Фисун никто не удерживал, и она уехала домой, пребывая в состоянии шока. А фотограф еще и написал ей, поинтересовавшись, добралась ли она до дома.
Сергей Берменьев — очень известный фотохудожник, ему позировали и государственные деятели, и звезды шоу-бизнеса, в том числе, мирового уровня.
Как ранее писал «Рамблер», Российский фонд культуры показал в Русском музее Санкт-Петербурга выставку советского и российского фотохудожника и портретиста, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева.
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Происшествия , Шоу-бизнес
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