Модель обвинила известного фотохудожника в изнасиловании 

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Модель Дарья Фисун обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Накануне поздно вечером, по словам девушки, она по приглашению женщины, представившейся ассистенткой фотографа Сергея Берменьева, приехала к нему на кастинг, — информирует 5 Канал.

Дарье предложили выпить, но она отказалась, и лишь пригубила

вино дабы не обидеть хозяина.

После этого, как рассказывает девушка, Берменьев увел ее в спальню и изнасиловал.

После свершившегося Фисун никто не удерживал, и она уехала домой, пребывая в состоянии шока. А фотограф еще и написал ей, поинтересовавшись, добралась ли она до дома.

Сергей Берменьев — очень известный фотохудожник, ему позировали и государственные деятели, и звезды шоу-бизнеса, в том числе, мирового уровня.