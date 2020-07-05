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Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам
Фото: РИА Новости
В Ростовской области 18-летний молодой человек, спасая несовершеннолетнюю сестру, утонул в реке Дон, сообщает региональное следственное управление СК.
Инцидент произошел в субботу вечером, 18-летний молодой человек вместе с несовершеннолетней сестрой и ее подругой решили искупаться в необорудованном для купания месте на берегу Дона, сообщается на сайте ведомства.
«Девочки решили искупаться, но не справились с течением и стали тонуть. Молодой человек бросился им на помощь. Одну из девочек он вытолкнул из воды, но сам утонул. Вторая девочка выбралась на берег самостоятельно. Тело 18-летнего жителя Ростова-на-Дону с признаками утопления было обнаружено спустя несколько часов», — уточнили в СК.
Следователи организовали доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в середине июня при спасении тонущей школьницы в Забайкалье погибли четыре человека.
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Происшествия , СКР , Дон , Ростовская Область
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